Назвали траву для выведения глистов

Народные средства от глистов: пижму заваривают детям после 10 летНародные средства от глистов: пижму заваривают детям после 10 лет. Фото: vsecveti.life

В конце лета стоит заготовить пижма от глистов. Настои из этого цветка действуют скорее таблетки. Глисты надо гнать щосоени после летнего сезона. Тогда чаще всего заражаются глистами из овощей и ягод, которые касались земли.

Также растение обладает желчегонным, противомикробным и противовоспалительным действием.

Об этом рассказывает терапевт Инна Выхрыстюк из поселка Кривое Озеро Николаевской области.

"Отвар пижмы помогает работе желудочно-кишечного тракта и улучшает аппетит. Благодаря бактерицидным и дезинфицирующим свойствам примочки с настоем можно прикладывать к язвам или гнойных ран", - рассказывает врач.

Высушенную в тени растение, переложить в банку и хранить в кладовке.

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Настои из пижмы запрещены детям до 10 лет и беременным. Растение действует, как абортивный препарат

2 ст. л. толченых цветков залить 0,5 л воды. Варить на слабом огне 10 мин. Настоять 1 час. Принимать по половине стакана три раза в день за 30 мин. до еды.

Луцке мужчине удалили из глаза гельминта длиной 12 см. В медучреждение мужчина обратился с жалобами на чувство "ползания" в глазу. Беспокоил его дискомфорт в течение последних нескольких недель.