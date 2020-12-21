Назвали страну-посредника в получении вакцины от ЕС

Польша может быть посредником в получении вакцины для Украины от ЕС. Фото: pixabay

В получении коронавирусной вакцины от Европейского Союза посредником для Украины сможет выступить Польша.

Соответствующие переговоры между государствами уже ведут, заявил глава представительства Украины в ЕС Николай Точицкий во время онлайн-брифинга из Брюсселя.

"ЕС разрабатывает механизм предоставления или продажи 3-м странам вакцины, что предусмотрено каждым из 6 соглашений Еврокомиссии с производителями. Мы, как страна, есть в приоритете выделения вакцины как минимум в первую очередь для врачей и пожилых людей. Этот механизм может быть готов в середине января", - сказал Точицкий.

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По его словам, 3-е страны будут получать вакцину через одну из стран-членов ЕС.

"Мы предполагаем, что это может быть Польша, и такие консультации ведутся с польскими коллегами", - сказал он.

Также Украина должна создать условия для хранения вакцины, то есть соответствующие хранилища с сверхнизким температурами. Это нужно, в частности, для вакцины Pfizer/Biontech.

Президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times заявил, что Украина потеряла позиции в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран на получение вакцины от COVID-19. По его словам, несмотря на это государство "прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину".