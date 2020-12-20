Украина хочет выбрать безопасную вакцину - Зеленский о перспективах сотрудничества с РФ

Зеленский отметил, что этот вопрос может стать еще одним геополитическим ударом. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский в интервью The New York Times заявил, что Украина потеряла позиции в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран на получение вакцины от COVID-19. По его словам, несмотря на это государство "прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину".

На вопрос, если все же российская вакцина удовлетворит требования Украины, позволит правительство ее производство на отечественном рынке, политик ответил: Я вам постараюсь объяснить все, что в принципе происходит сейчас с вакциной. Я думаю, вы хорошо знаете этот вопрос, но я скажу, поскольку тоже глубоко этим занимаюсь каждый день. Я столкнулся с тем, что утраченные позиции Украины в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран. Мы не входим в список стран, которые первыми получают вакцину. Я не знаю, сколько десятилетий потеряно за время независимости, но это, и я признаю этот факт. Я с этим борюсь".

Он отметил, что этот вопрос может стать еще одним геополитическим ударом.

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"Это будет еще одна сильная информационная война со стороны России, и здесь уже все в руках Соединенных Штатов Америки. Почему? Потому что вакцину "Спутник" сегодня предлагают в обществе и в информационном пространстве Украины. Российская Федерация использует для этого телеканалы, в частности украинские, которые являются союзниками политики Российской Федерации. Конечно, объяснить украинскому обществу, почему если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее в России, - любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно. Другое дело, что мы не должны допускать того, чтобы Украина принимала российскую вакцину, которая не прошла все испытания. У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий действия которой мы не знаем. Украина прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину", - подытожил Зеленский.

Уже 4 страны начали вакцинацию против коронавируса в мире. Более 1 млн человек получили первые прививки. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.