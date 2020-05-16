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суббота, 16 мая 2020 14:58

Назвали страну, которая первая в мире победила коронавирус

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Назвали страну, которая первая в мире победила коронавирус
В Камбодже уже лишились коронавируса. Фото: zik.ua

В Камбодже все больные пациенты с COVID-19 вылечились. При этом карантин решили продолжить.

Об этом сообщает The Hindu.

МЗ страны заявил, что на субботу, 16 мая, с 122 пациентов с момента начала пандемии коронавирусной инфекции и которые лечились в больницах Камбодже, выздоровели 122.

Смертельных случаев в стране не зарегистрировано. С 122 пациентов только 54 были камбоджийцами.

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Министерство здравоохранения готовится утвердить алгоритм массового тестирования для выявления антител к коронавирусу.

"По словам главы Минздрава, если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела можно начать уже на следующей неделе

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Дата
16
мая

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