Назвали страну, которая первая в мире победила коронавирус

В Камбодже уже лишились коронавируса. Фото: zik.ua

В Камбодже все больные пациенты с COVID-19 вылечились. При этом карантин решили продолжить.

Об этом сообщает The Hindu.

МЗ страны заявил, что на субботу, 16 мая, с 122 пациентов с момента начала пандемии коронавирусной инфекции и которые лечились в больницах Камбодже, выздоровели 122.

Смертельных случаев в стране не зарегистрировано. С 122 пациентов только 54 были камбоджийцами.

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Министерство здравоохранения готовится утвердить алгоритм массового тестирования для выявления антител к коронавирусу. "По словам главы Минздрава, если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела можно начать уже на следующей неделе