Минздрав готовит старт массового тестирования украинцев на Covid-19

На следующей неделе в Украине могут начать массовое тестирование на коронавирус. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения готовится утвердить алгоритм массового тестирования для выявления антител к коронавирусу.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов отчитался президенту Владимиру Зеленскому, сообщает пресс-служба главы государства.

"По словам главы Минздрава, если все будет происходить согласно планам, тестирование на антитела можно начать уже на следующей неделе", - написали в сообщении.

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По словам Степанова, уже 12 областей Украины на 100% выплатили надбавки к зарплатам за март медикам, которые борются с коронавирусом. Остальные регионы проводят финальные расчеты. В некоторых областях начинаются выплаты надбавок за апрель, в частности, Черновицкий областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф уже получил на это около 19 млн грн.

"Я буду держать вопрос доплат врачам на контроле, пока свои надбавки за такую ​​тяжелую и ответственную работу не получит последний врач, который борется с коронавирусом", - отметил Зеленский.

Президенту также традиционно доложили о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. В частности, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что накануне на оккупированные территории пропустили 78 тонн гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста.