Назвали симптомы отравления нитратами

Даже однократное употребление плода с повышенным содержанием нитратов способно оказаться причиной сильного отравления. ФОТО: УНИАН

Медики советуют не есть бахчевые раньше, чем в августе, потому что ранние плоды часто содержат много нитратов.

Симптомы отравления ими проявляются уже через 4-6 ч. после еды, сообщает MedikForum.

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Основные из них - это боли в животе, тошнота, рвота, многократные жидкий стул, головная боль, повышение температуры тела до 38-39 градусов.

Даже однократное употребление плода с повышенным содержанием нитратов способно оказаться причиной сильного отравления.

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