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Назвали самые вредные продукты для суставов

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Назвали самые вредные продукты для суставов
Боль в ногах снимает компресс с эфирным маслом пихты. Фото: noltrex.ru

Артроз вызывает такую ​​боль в суставах, что человек не может сделать и шага. Особенно в опасности люди, у которых артроз был у матерей. Он передается генетически.

Постепенно кроме боли слышать и хруст. То хрящ в суставе теряет эластичность. Начинают сковываться и болеть колени, таз и стопы. Боль при артрозе усиливается на вечер и при нагрузке.

Об этом предупреждает Константин Дяденька, столичный ортопед.

"Если и дальше терпеть и тянуть на себе прежний уровень работы, при неосторожном движении хрящ может треснуть. Суставы становятся шероховатыми и трутся между собой. Так обнажаются и возникает воспаление окружающих сухожилия", - отмечает врач.

Помощь для снятия боли:

1. Заматывать колено эластичным бинтом для уменьшения нагрузки на сустав.

2. Маститы противовоспалительным мазью трижды и принимать лекарства для расслабления мышц.

3. Разрушение хряща останавливает лечебная гимнастика. И также улучшает кровоснабжение окружающих мышц. Для суставов важно двигаться, регулярно делать зарядку, ездить на велосипеде. Это будет поддерживать тонус мышц и разгрузит суставы.

При артрозе нельзя приседать, чтобы не травмировать мениски.

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4. При артрозе вредят наваристые бульоны, холодец и колбасы. Свинину надо заменить на курятину и крольчатину. Блюда варить и печь.

5. Полезно принимать ванны с экстрактами противовоспалительных растений - ромашки, шалфея, сосны. После них в суставы втереть эфирное масло пихты.

Избыток кальция способствует вредному воспалению при ишемическом инсульте, и нацеливание на него может предоставить врачам новый способ улучшить результаты лечения пациентов. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования медицинской школы Университета Вирджинии.

Автор: Екатерина Романчук
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