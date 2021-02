Чай имеет множество преимуществ для здоровья, но это не значит, что можно пить что угодно, не задумываясь. В зависимости от способа обработки чая и частоты его употребления, некоторые виды напитка могут нанести вред здоровью. Медики назвали самые опасные виды чая.

Чай из окопника

Такой чай обладает целебными свойствами, но он содержит пиролизидинови алкалоиды, которые могут привести к серьезным повреждениям печени, рассказал врач-диетолог Недостаток Батул. "Употребление травяного чая из листьев окопника может быть нецелесообразным" из-за его потенциально токсичного влияния на этот орган, пишет Eat This, Not That.

Мятный чай

Регулярное употребление мятного чая может нанести вред здоровью. По словам диетолога Селин Бейтчман, слишком большое количество этого напитка нарушает биологические процессы охлаждения и нагрева организма через содержится в нем ментола.

Черный чай

Хотя две-три чашки черного чая в день вряд ли причинят вред здоровью, но его чрезмерное употребление может спровоцировать появление неприятных побочных эффектов. Поскольку черный чай содержит много кофеина, напиток способен вызвать чувство тревоги, стресса и беспокойства, рассказала диетолог Эллисон Грегг.

"Черный чай также богат оксалатами, которые у некоторых людей могут накапливаться в тканях и вызывать боль в суставах, мочевыводящих путях и мочевом пузыре", - добавила ее коллега Алисия Гелвин.

Чай из солодки

Этот напиток не следует употреблять людям с высоким артериальным давлением. Мало того, что такой чай сам по себе провоцирует повышение этих показателей Он также сводит на нет действие антигипертензивных препаратов.

Высокое артериальное давление может вызвать повреждение внутренних стенок артерий и образования бляшек. Медики назвали напитки, которые повышают артериальное давление.