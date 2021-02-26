Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая

Зеленый чай веками славился своими многочисленными преимуществами для здоровья. Ученые обнаружили неожиданную полезное свойство этого напитка.

Выяснилось, что зеленый чай может быть средством, предотвращающим облысения и ускоряет рост волос. Напиток богат антиоксидантами, причем большинство из них происходят из соединений, известных как катехины. Самый мощный катехин в зеленом чае-галлат эпигаллокатехина (EGCG). Именно он связан со снижением риска сердечных заболеваний и некоторых видов рака, пишет Express со ссылкой на исследование в US National Library of Medicine.

EGCG также полезен для здоровья волосяных фолликулов и эпидермиса. Вещество сокращает выпадение волос, препятствует их истончение, лечит перхоть, псориаз и избавляет от шелушения кожи головы.

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Также было установлено, что зеленый чай влияет на рост волос. В частности, EGCG может быть полезным в профилактике или лечении андрогенной алопеции за счет механизма выборочного ингибирования активности 5-альфа-редуктазы. Ученые предполагают, что EGCG стимулирует рост человеческого волоса благодаря пролиферативной и антиапоптотичного действия, оказываемого на клетки волосяного сосочка.

Высокое артериальное давление может вызвать повреждение внутренних стенок артерий и образования бляшек. Медики назвали напитки, которые повышают артериальное давление.