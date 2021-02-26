Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая

 
Ексклюзивы
1/5
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Просмотров: 594
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 576
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 648
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1872
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 468
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 2115
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 3069
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 900
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 3087
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 603
Фото
Все фото
3
3
2
17
1
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Видео
Все видео
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Интервью
1/5
Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей
Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей
Просмотров: 81
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 315
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 342
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 279
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 648
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 февраля 2021
Просмотров: 99
Леся
150 років від дня народження Лесі Українки спонукають нас не тільки думати про неї та разом із нею зараз, а й мати звичку робити це регулярно. Бо ...
пятница, 26 февраля 2021 23:30

Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая

  Комментировать
Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая

Зеленый чай веками славился своими многочисленными преимуществами для здоровья. Ученые обнаружили неожиданную полезное свойство этого напитка.

Выяснилось, что зеленый чай может быть средством, предотвращающим облысения и ускоряет рост волос. Напиток богат антиоксидантами, причем большинство из них происходят из соединений, известных как катехины. Самый мощный катехин в зеленом чае-галлат эпигаллокатехина (EGCG). Именно он связан со снижением риска сердечных заболеваний и некоторых видов рака, пишет Express со ссылкой на исследование в US National Library of Medicine.

EGCG также полезен для здоровья волосяных фолликулов и эпидермиса. Вещество сокращает выпадение волос, препятствует их истончение, лечит перхоть, псориаз и избавляет от шелушения кожи головы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медики раскрыли невероятные свойства лимона

Также было установлено, что зеленый чай влияет на рост волос. В частности, EGCG может быть полезным в профилактике или лечении андрогенной алопеции за счет механизма выборочного ингибирования активности 5-альфа-редуктазы. Ученые предполагают, что EGCG стимулирует рост человеческого волоса благодаря пролиферативной и антиапоптотичного действия, оказываемого на клетки волосяного сосочка.

Высокое артериальное давление может вызвать повреждение внутренних стенок артерий и образования бляшек. Медики назвали напитки, которые повышают артериальное давление.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 32895
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 15048
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 11656
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег Просмотров: 9333
&quot;Сейчас нет смысла ехать в Германию&quot;
"Сейчас нет смысла ехать в Германию" Просмотров: 7047
Здоровье
Назвали самый прочный алкогольный напиток в мире
Назвали самый прочный алкогольный напиток в мире
Как избавиться от чувства страха - нашли способ изменить работу мозга
Как избавиться от чувства страха - нашли способ изменить работу мозга Просмотров: 558
Вакцинацию можно отслеживать в интернете
Вакцинацию можно отслеживать в интернете Просмотров: 99
Как мужчине дольше быть сексуально активным
Как мужчине дольше быть сексуально активным
 Просмотров: 54
Вакцину Pfizer позволили хранить в обычных холодильниках
Вакцину Pfizer позволили хранить в обычных холодильниках Просмотров: 171
Больше всего комментируют
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
2
Основатель "Буковеля" обскакивает "слугу" Вирастюка - опрос
2
С Россией договориться нельзя - Кравчук
2
Разумков прокомментировал судебный приговор в отношении Стерненко
2
Зеленский будет наказывать за невыполненные решения СНБО
Голосов: 579
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть