Назвали самые действенные виды спорта для женщин

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Для идеальной фигуры нужно заниматься не всеми видами спорта. Стоит выбрать именно те, которые подходят для женщин. Тогда тело станет подтянутым, без ярко выраженных мужских мышц.

Какие занятия помогут добиться максимального эффекта рассказала тренер Татьяна Григорова.

Йога

Йога сейчас очень популярна. Ее особенность в том, что во время занятий ею будут нарушены как телесный, так и ментальный планы человека.

На занятиях йогой выполняются не только физические упражнения, но и от девушек требуется концентрация и успокоение мыслей.

Калланетика

Это эксклюзивный комплекс упражнений для всех частей тела: ног, ягодиц, бедер, рук, плеч, спины и брюшного пресса. Особенностью ее является то, что при выполнении упражнений одновременно работают все мышцы тела. Один час занятий калланетикой дает организму нагрузку, равную 7:00 классического шейпинга или 24 часам аэробики.

С ней можно достичь плоского живота и стройных ног. На занятии калланетиком надо двигаться и задействовать все мышцы одновременно, что способствует ускорению обмена веществ. Как результат - похудение и минус боли в спине и коленях.

От йоги калланетика отличается тем, что она все-таки силовым нагрузкам. Но, как и в йоге, уроки калланетики направленные на поиск и поддержку гармонии между сознанием и телом человека.

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Стретчинг

Главным отличием этого вида спорта является его многофункциональность. Подобные растяжки могут быть не только физической нагрузкой, но и использоваться как реабилитационная гимнастика для восстановления суставов после травм.

Экзотик Пол Дэнс

Это также новый танцевальное направление для женщин. Он комбинирует элементы стрип-пластики и танцев на пилоне. На занятиях внимание уделяется тренировке всех групп мышц, развития пластики и сексуальности. Ты научишься чувствовать ритм музыки и выражать его с помощью собственного тела.

Движение - главный враг лишних жировых отложений. Не стоит ежедневно надрываться по 3 часа в спортзале, достаточно три раза в неделю уделять тренировкам по 40-45 минут. Акцент делайте на силовые упражнения и кардионагрузку. Бороться с целлюлитом на животе помогают нагрузки на пресс. Главное - регулярность.