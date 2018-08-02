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четверг, 02 августа 2018 12:13

Назвали самую распространенную болезнь на планете

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Назвали самую распространенную болезнь на планете
13 млн жителей планеты страдают от почечной недостаточности. Фото: Stopstarenie.com

Заболевания почек имеют 850 млн населения планеты.

Эта цифра вдвое превышает количество диабетиков - 422 млн. Это в 20 раз больше, чем больных СПИДом и ВИЧ - 42 млн и 37 млн ​​соответственно, пишет aspekty.net.

Хронические болезни почек имеют 10% мужчин и 12% женщин во всем мире. 13 млн жителей планеты страдают от почечной недостаточности. Почти 11 млн человек нуждаются в пересадке почек. Эта ситуация ухудшается с каждым годом, говорят ученые. Причина - нехватка ресурсов.

"Сначала больной не испытывает никаких симптомов. Болезнь проходит незаметно. Параллельно может развиться побочные проблема с сердцем, появиться инфекции и другие серьезные проблемы", - говорит доктор Адирам Левин из Международного общества нефрологов.

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Заболевания почек становится все масштабнее, говорят ученые. В Южной Африке 67% больных умирают. 5 лет назад в мире от хронических болезней почек умерли 12 млн человек.

17 июня 1950 в госпитале города Эвергрин-Парк в США врач Ричард Лоулер за 45 мин. выполнил первую в мире операцию по пересадке почки человеку.

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