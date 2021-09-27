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понедельник, 27 сентября 2021 04:20

Назвали продукт, снижающий риск рака кишечника

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Назвали продукт, снижающий риск рака кишечника
Эксперимент по изменению рациона длился 26 недель. Фото: Pixabay

Эксперименты показали, что шпинат создает в кишечнике противоопухолевую активность и способствует биоразнообразию микробиоты. Особенно важно добавить этот продукт в рацион людям, обладающим наследственной предрасположенностью к раку кишечника.

Наследственная форма рака толстой кишки составляет примерно 10 – 15% случаев, подавляющее большинство обусловлено воздействием пищевых канцерогенов и окружающей среды. Из предыдущих исследований ученые знали, что потребление зеленых овощей и клетчатки снижает риски рака толстой кишки примерно наполовину.

В новой работе ученые из Техасского университета изучали взаимосвязь употребления шпината, состояния кишечника и активности генов в нем.

В экспериментах на моделях крыс с генетической предрасположенностью к раку толстой кишки ученые обнаружили, что добавка шпината в рацион обеспечивает противоопухолевую активность в толстом и тонком кишечнике.

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Рацион также способствовал биоразнообразию микробиоты, а также изменял активность генов для предотвращения рака. Кроме того, ученые отметили, что у животных нормализовался уровень жирных кислот, которые регулируют воспалительные процессы в организме.

Эксперимент по изменению рациона длился в течение 26 недель.

"Мы считаем, что употребление шпината может также защитить и людей без наследственной предрасположенности. Не стоит ждать появления полипов, чтобы начать профилактические меры", – заявил автор работы Родерик Дэшвуд.

Здоровая диета является одним из важнейших факторов в снижении уровня холестерина в крови. Врачи назвали несколько продуктов, способных нормализовать эти показатели и защитить сердце от тяжелых последствий.

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Дата
27
сентября

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