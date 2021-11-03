Назвали продукт, помогающий насытить организм железом

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Нутрициолог Екатерина Маркова назвала продукт, который поможет не допустить дефицита железа в организме.

Об этом она рассказала РИА "Новости".

Таким продуктом выступает печень трески. Помимо железа она содержит еще и обильное количество минералов, а также витаминов А, В12 и D. Тем не менее, специалист предупредила и об опасности, которая сопровождает этот продукт.

"Стоит предупредить о том, что треска является достаточно крупной морской рыбой. Это говорит о высоком уровне накопления ртути и других тяжелых металлов — как в целом в рыбе, так и особенно в печени. Поэтому рекомендуется употреблять такой тип продуктов не чаще одного раза в неделю", — заявила Маркова.

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Кроме того, она добавила, что отдавать предпочтение следует уже проверенному производителю, а также подчеркнула, что от печени трески следует отказаться людям, у которых наблюдаются проблемы с печенью, почками или желчным пузырём.

Врачи советуют будущим мамам формировать свой рацион в соответствии со сроком беременности. Благодаря этому малыш сможет получать все необходимые ему элементы именно тогда, когда действительно будет в них нуждаться.