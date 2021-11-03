Назвали продукт, помогающий насытить организм железом

 
Ексклюзивы
1/5
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 1062
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 3717
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 1872
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 225
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 2871
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 567
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Ковид массово распространяется, Россия стягивает войска к границе, поляки облюбовали украинское сало - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1467
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 3465
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 3042
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 900
Фото
Все фото
11
3
9
5
6
&quot;Фашизм&quot;, &quot;геноцид&quot; – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой
"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
В преддверии жестких ограничений в Киеве бум на вакцинацию - очереди &quot;километровые&quot;
В преддверии жестких ограничений в Киеве бум на вакцинацию - очереди "километровые"
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил &quot;горячую&quot; фотосессию о вакцинации
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Видео
Все видео
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Вам жить или на кладбище? Выбирайте" - Данилов о вакцинации
"Вам жить или на кладбище? Выбирайте" - Данилов о вакцинации
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Рассказали об ужасах в больницах ОРДЛО
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Конца очередей не видно: возле центров вакцинации в красных регионах аншлаг
Интервью
1/5
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 828
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6480
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4050
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1125
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 1017
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
03 ноября 2021
Просмотров: 198
Мєстов нєт
– Розумієш, я живу в селі з радісною назвою Пологи. Щодня народжується щось цікаве. Як не людина, то плітка чи анекдот. Весело, – ...
среда, 03 ноября 2021 21:10

Назвали продукт, помогающий насытить организм железом

  Комментировать
Назвали продукт, помогающий насытить организм железом
фото: ukr.media

Нутрициолог Екатерина Маркова назвала продукт, который поможет не допустить дефицита железа в организме.

Об этом она рассказала РИА "Новости".

Таким продуктом выступает печень трески. Помимо железа она содержит еще и обильное количество минералов, а также витаминов А, В12 и D. Тем не менее, специалист предупредила и об опасности, которая сопровождает этот продукт.

"Стоит предупредить о том, что треска является достаточно крупной морской рыбой. Это говорит о высоком уровне накопления ртути и других тяжелых металлов — как в целом в рыбе, так и особенно в печени. Поэтому рекомендуется употреблять такой тип продуктов не чаще одного раза в неделю", — заявила Маркова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали о норме сахара в день без вреда для здоровья

Кроме того, она добавила, что отдавать предпочтение следует уже проверенному производителю, а также подчеркнула, что от печени трески следует отказаться людям, у которых наблюдаются проблемы с печенью, почками или желчным пузырём.

Врачи советуют будущим мамам формировать свой рацион в соответствии со сроком беременности. Благодаря этому малыш сможет получать все необходимые ему элементы именно тогда, когда действительно будет в них нуждаться.

changeua.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали продукт, помогающий насытить организм железом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
ноября

Кендалл Дженнер празднует 26-летие. Самые откровенные снимки супермодели

За день уничтожили всех евреев города

"Реал" легко разгромил "Шахтер"

Самое читаемое
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
Рианна в соблазнительном нижнем белье извивалась среди люстр
5
 Просмотров: 12960
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
Все завалено телами: в Харькове морги и крематории переполнены из-за Covid
3
 Просмотров: 7452
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине
Родители продали девятилетнюю дочь замуж 55-летнему мужчине Просмотров: 7417
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об &quot;одном народе&quot;
На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"
 1 Просмотров: 7399
Пусть идет в ср*ку - автор &quot;Рагу.лі&quot; о Повалий
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
 3 Просмотров: 5580
Здоровье
Рассказали о норме сахара в день без вреда для здоровья
Рассказали о норме сахара в день без вреда для здоровья Просмотров: 27
На Закарпатье уже у пятерых детей подтвердили полиомиелит
На Закарпатье уже у пятерых детей подтвердили полиомиелит Просмотров: 297
ВОЗ одобрила новую вакцину против коронавируса
ВОЗ одобрила новую вакцину против коронавируса Просмотров: 999
"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой
"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой
11
 7 Просмотров: 2817
Украина выбилась в мировые лидеры по количеству Covid-смертей
Украина выбилась в мировые лидеры по количеству Covid-смертей Просмотров: 1431
Больше всего комментируют
13
Яроша назначили советником главнокомандующего ВСУ
7
"Фашизм", "геноцид" – антивакцинаторы перекрыли дорогу под Радой
3
Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
3
Пусть идет в ср*ку - автор "Рагу.лі" о Повалий
2
Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
Голосов: 1154
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть