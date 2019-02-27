Назвали предметы, которые не обязательно вынимать из горла при одышке

Евгений Симонец взрослым посторонние предметы получает под местным обезболиванием, а детям - под общим Фото: Екатерина Романчук

Пластик, тонкие кости, семена или орехи на снимке не различить. Поэтому когда человек подавится и забудет, при кашле лечит бронхит.

Когда инородное тело перекрывает трахею, человек перестает дышать. Например, целый орех. Тогда ждать опасно. Если не вынимать инородное тело больше недели, легкое в этом месте начинает гнить. Это воспалительный процесс. Органическое вещество, например шелухи орехов, начнет разлагаться.

Об этом рассказывает Евгений Симонец, столичный пульмонолог, владелец клиники "Symonets Doc Center".

"Самое сложное вынимать из горла круглые и острые вещи. Их невозможно схватить цапкой. 4-летняя девочка жевала оливье и бегала по комнате. Вдохнула кусок моркови. Она мягкая. Щипцы отламывали куски, а отсосом не мог вытянуть, потому что была великовата. полтора часа под наркозом удалял", - говорит врач.

Взрослым посторонние предметы получают под местным обезболиванием, а детям - под общим.

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А вот конфету, что не закрывает трахею и может растаять, не поднимай.

Спать рекомендуется на левом боку. Такое положение является идеальным для сердечно-сосудистой и дыхательной систем, идет на пользу органам пищеварения и иммунитета. Также облегчает давление на мышцы шеи и спины. Во время сна на левом боку желудок не давит на поджелудочную железу. Благодаря этому пищеварительные ферменты железы легко проходят в нужном им направлении и полноценно выполняют свою функцию. К тому же в этом положении пища без проблем передвигается из тонкого кишечника в толстый. Также именно на левом боку не повышается кислотность желудочного сока. Сон в положении на правом, наоборот, создает идеальные условия для появления изжоги.