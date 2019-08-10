Назвали повседневную пищу, которая вызывает прыщи

Летом дерматоз чаще всего поражает людей. Большую роль в этом играет загар на пляже. Избыток солнца снижает местный иммунитет кожи, усиливает секрецию кожного сала, чем и обостряет проблему.
Об этом рассказывает Марина Сторожук, дерматовенеролог с Буковинского государственного медицинского университета.
Это хроническое заболевание кожи, которое проявляется сыпью на щеках, лбу, подбородке. Имеет склонность к затяжному течению, рецидивов.
Причиной возникновения высыпаний также курение, алкоголь, горячая и острая пища. Они расширяют сосуды. От того отекает кожа и усиливаются воспалительные процессы. К внутренним факторам относятся заболевания органов пищеварения, обменные нарушения, хронические инфекции.
"Если воспаление чаще всего возникает на лбу, возможно, причина в болезнях тонкого кишечника. Сыпь над верхней губой - проблемы толстого кишечника, в зоне межбровья - печени, на носу - двенадцатиперстной кишки. На скулах и щеках - желудка, - рассказывает специалист.
Для выявления причины надо обследоваться у терапевта, эндокринолога, гастроэнтеролога, иммунолога.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Худей быстро: секреты правильного питания
Помимо лечения, назначают диету. Разрешено есть хлеб, вареное или приготовленное на пару мясо, рыбу, овощи. Также полезны крупы и бобовые, кисломолочные продукты.
Несбалансированный рацион меняет состав кожного сала - оно становится тягучее и плотное. На коже образуется много узлов, которые со временем перерождаются во прыщи. Вместо газированных напитков, тортов и пирожных следует употреблять овощи, рыбу, орехи и зелень.
Правильный рацион питания поможет не только иметь здоровый организм и желаемую фигуру, но и повлияет на прочность ногтей, красоту волос и здоровья кожи.
Продукты питания нужно ввести в свой рацион уже сейчас, об этом пишет Cosmopolitan. После соблюдения этих правил, можно забыть о посещении косметолога.
Комментарии