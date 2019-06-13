Назвали пищу, способную убивать паразитов

Мед с луком помогают не только против кашля, но и против паразитов. ФОТО: muslimvoice.lk

Некоторые из привычных продуктов обладают антипаразитарными свойствами.

Перечень таких подало издание YourNews.

1. Лук. Имеющаяся в нем сера не дает паразитам производить вещества, которые необходимы им для выживания.

2. Чеснок. Тоже является источником серы. Его эффективность против паразитов составляет 91%.

3. Семечки. Являются источником витамина Е. Многочисленные исследования показали, что дефицит этого вещества увеличивает риск заражения паразитами. Все из-за ослабления иммунной системы: если витамина Е не хватает, снижается и способность иммунитета противостоять любым инфекциям, в том числе и паразитарным.

4. Мед. Содержит питательные вещества и антиоксиданты, которые поддерживают иммунитет. Способен приостанавливать размножение паразитов.

5. Тыквенные семечки. Имеют в своем составе вещество, которое парализует паразитов и предотвращает их прилипание к стенкам кишечника.

6. Продукты, обогащенные пробиотиками. Пробиотики способны блокировать размножение вредных бактерий и паразитов, препятствовать выработке веществ, необходимых им для выживания. Также укрепляют иммунитет.

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7. Ягоды. Содержат антиоксиданты, способные препятствовать росту и размножению паразитов. Против некоторых видов ягодные экстракты так же эффективны, как и традиционные медицинские средства.

Паразиты способны нарушать процесс преобразования пищи в энергию. Это негативно влияет на обмен веществ и выливается в проблемы со здоровьем.