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Назвали первые сигналы смертельной болезни мужчин

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Назвали первые сигналы смертельной болезни мужчин
Онколог Александр Стаховский предупредил, что рак простаты не болит. Фото: zdorove.clutch.ua

Многие страны мира в ноябре привлекают внимание к раку простаты. Для этого даже австралийские врачи начали акцию "Усатый листопад". Проходит под лозунгом: "Будь мужчиной - лестница к урологу". По ее условиям, месяц мужчины не бреют усы и бороды. Когда у них спрашивают причину изменения внешности - напоминают о необходимости раз в год оглядываться у уролога.

Эту идею в Украине привез из Канады Александр Стаховский, онколог-уролог столичного Института рака.

"У нас мужчины не привыкли заботиться о здоровье. Им или никогда, или боятся врачей. Стыдно умирать от недугов, которые лечатся. Одной из них является рак предстательной железы. Это чаще всего онкозаболевания у мужчин. Если вовремя его диагностировать, пациент быстро выздоравливает. Рак простаты не болит. Он редко проявляется, только на поздних стадиях, когда лечение уже не помогает", - рассказывает врач.

Простата вырабатывает секрет, что стимулирует сперматозоиды к активным действиям. Без этой железы не может произойти оплодотворение. Расположена перед мочевым пузырем, у прямой кишки. Поэтому именно через нее удобно делать ректальный осмотр. Это не больно, но часто мужчины стесняются проходить обследование.

Первые сигналы, на которые мужчины должны обратить внимание:

частые позывы к мочеиспусканию и возбуждения ночью

слабость струи мочи

снижение эрекция

потеря полового влечения.

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Для предотвращения болезни стоит несколько раз в неделю есть морепродукты, овощи, тыквенные семечки, корень сельдерея и петрушки и грецкие орехи.

Им же не следует увлекаться сауной. Высокая температура нарушает выработку сперматозоидов.

По статистике, проблемы с эрекцией знакомы практически каждому второму мужчине. Часто это случайные осечки, но еще чаще - сигналы большой неприятности.

Для того, чтобы половой член мужчины в нужное время и в нужном месте всегда был на высоте, необходима слаженная работа сосудистой, гормональной и нервной систем.

Автор: Екатерина Романчук
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