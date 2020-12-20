Назвали новый симптом коронавируса

Кератит назвали новым симптомом коронавируса.

Американские врачи обнаружили новый редкий, но опасный симптом коронавируса.

За два месяца медики в Нью-Йорке зафиксировали три случая, когда в зараженных коронавирусов пациентов возникал такой симптом, как кератит - воспаление роговицы, сообщает портал BGR.

Инфекция во всех трех распространилась на внутренние оболочки глазного яблока и вызвала эндофтальмит. Один из пациентов умер из-за осложнений, второй потерял зрение, а у третьего пришлось удалить один глаз.

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Переход кератита в эндофтальмит случается во врачебной практике довольно редко, отмечают врачи. Большинству людей не стоит беспокоиться по этому поводу. Но исследования темы будут продолжаться.

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