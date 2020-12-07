Назвали напиток для быстрого снижения давления

Чай каркаде нормализует давление лучше кофе. Фото: rusteaco.ru

Для нормализации давления нужно кофе заменить на чай каркаде.

Об этом рассказывает Мария Крашук, столичный терапевт.

Алкоголь или кофе действительно добавляют сердцу кислорода, потому что расширяют сосуды. Но этот эффект не держится дольше часа. Далее сердце так же качать кровь в усиленном режиме, от чего со временем ослабнет.

А пока у человека болит голова и падает зрение. Также постепенно нарастают слабость и одышка, которую порой путают с проявлением коронавируса.

Лучше 50 г чая каркаде настоять 10 мин. в 1 л кипятка. Пить два раза в день после еды для нормализации кровяного давления. Такое же действие оказывает употребление 100 г ягод черноплодной рябины три раза в день перед едой в течение 10 дней.

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"Высокое давление бывает и у молодых людей с правильным питанием. Они недосыпают, много нервничают, употребляют алкоголь и кофе. Препараты для снижения давления должен назначить врач индивидуально. Их нельзя принимать по своему усмотрению. Или пить половину таблетки. Так препарат не накапливается и перестает действовать", - объясняет врач.

Ученые обнаружили полезные свойства какао. В основном полезные эффекты какао приписывают полифенолы, которые содержатся во многих растительных продуктах питания. Они, среди прочего, благотворно влияют на сердце. Оказалось, что какао повышает уровень оксида азота в крови, который расслабляет и расширяет сосуды и улучшает кровоток.