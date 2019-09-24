Назвали, наиболее портит прикус зубов

Брекеты можно ставить после 12 лет Фото: elvirabezvushko.com.ua

От сосания соски искривляется прикус. От нее надо отказываться после полутора лет. Иначе изменится тип глотания и гримасу челюсть.

Также вредит, когда младенец сосет палец, ест смеси через соску с большой дыркой и грызет карандаш. Это меняет процесс формирования лицевого скелета, потому что мешает правильному смыканию челюстей.

Об этом рассказывает столичный ортодонт Егор Карпенко.

"Нельзя долго ребенка кормить одними пюре. Должна быть в рационе мясо, твердые овощи и фрукты. Неправильное смыкание зубов приводит к тому, что малыш плохо пережевывает пищу. От этого возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом", - убеждает врач.

Не надо ждать проблем, а заранее показать ребенка специалисту. Сначала обратиться к стоматологу, а он уже направит к ортодонту. Первая консультация у ортодонта должно быть в 3 года, когда сформировался временный прикус. Далее следует посещать стоматолога раз в два года.

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В 12 лет у ребенка формируется постоянный прикус и уже можно ставить брекеты. Это устройства с медицинского проволоки, которые давят на зубы и выравнивают их. Брекеты носят два года и подкручивают у врача раз в месяц. Они крепятся к зубам с внутренней стороны, у неба.

После тридцати лет преобладает процессе рассасывания костной ткани, поэтому выравнивание зубного ряда длится дольше.

В Белой Церкви и районе бесплатно изготавливать зубные протезы для пострадавших от Чернобыльской катастрофы. На это районная администрация выделила 70 тыс. Грн. Деньги направили в городской аптеки №245 на ул. Водопойном.