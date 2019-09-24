Назвали, наиболее портит прикус зубов

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 2871
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2421
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 846
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6768
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9513
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2403
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 549
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3285
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3681
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1539
Фото
Все фото
7
5
4
24
4
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Какие рисунки следует использовать для маникюра
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
Четырехлапые герои: собаки спасли своих хозяек от рака
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
12 часов без перерыва: украинский город установил национальный рекорд
&quot;Плохая карма&quot; превратила 10-летнюю девочку в бабушку
"Плохая карма" превратила 10-летнюю девочку в бабушку
Видео
Все видео
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 459
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 603
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6003
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 сентября 2019
Просмотров: 486
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
воскресенье, 29 сентября 2019 20:46

Назвали, наиболее портит прикус зубов

  Комментировать
Назвали, наиболее портит прикус зубов
Брекеты можно ставить после 12 лет Фото: elvirabezvushko.com.ua

От сосания соски искривляется прикус. От нее надо отказываться после полутора лет. Иначе изменится тип глотания и гримасу челюсть.

Также вредит, когда младенец сосет палец, ест смеси через соску с большой дыркой и грызет карандаш. Это меняет процесс формирования лицевого скелета, потому что мешает правильному смыканию челюстей.

Об этом рассказывает столичный ортодонт Егор Карпенко.

"Нельзя долго ребенка кормить одними пюре. Должна быть в рационе мясо, твердые овощи и фрукты. Неправильное смыкание зубов приводит к тому, что малыш плохо пережевывает пищу. От этого возникают проблемы с желудочно-кишечным трактом", - убеждает врач.

Не надо ждать проблем, а заранее показать ребенка специалисту. Сначала обратиться к стоматологу, а он уже направит к ортодонту. Первая консультация у ортодонта должно быть в 3 года, когда сформировался временный прикус. Далее следует посещать стоматолога раз в два года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как достичь блестящей улыбки

В 12 лет у ребенка формируется постоянный прикус и уже можно ставить брекеты. Это устройства с медицинского проволоки, которые давят на зубы и выравнивают их. Брекеты носят два года и подкручивают у врача раз в месяц. Они крепятся к зубам с внутренней стороны, у неба.

После тридцати лет преобладает процессе рассасывания костной ткани, поэтому выравнивание зубного ряда длится дольше.

В Белой Церкви и районе бесплатно изготавливать зубные протезы для пострадавших от Чернобыльской катастрофы. На это районная администрация выделила 70 тыс. Грн. Деньги направили в городской аптеки №245 на ул. Водопойном.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали, наиболее портит прикус зубов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
сентября

В опасности каждый: человек с бешенством боится пить воду

Глухой мужчина победил в шоу "Танцы со звездами"

Самое читаемое
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
25
 2 Просмотров: 235317
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 17775
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
9
 Просмотров: 16579
В Украине родились сиамские близнецы
В Украине родились сиамские близнецы Просмотров: 9387
В оккупированый Крым восстановят пассажирские перевозки - министр
В оккупированый Крым восстановят пассажирские перевозки - министр 1 Просмотров: 9054
Здоровье
Супрун посоветовала, что нужно для здоровья сердца
Супрун посоветовала, что нужно для здоровья сердца Просмотров: 3861
Сколько стоит лечение простуды
Сколько стоит лечение простуды Просмотров: 288
Минздрав объявил свое решение по закупке лекарств без откатов
Минздрав объявил свое решение по закупке лекарств без откатов
 Просмотров: 198
Как отличить воспаление почек от цистита и радикулита
Как отличить воспаление почек от цистита и радикулита
 Просмотров: 720
В опасности каждый: человек с бешенством боится пить воду
В опасности каждый: человек с бешенством боится пить воду
 Просмотров: 747
Больше всего комментируют
4
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
4
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
2
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
2
"Путь к прорыву": в Польше отреагировали на решение Украины о эксгумации
2
Сенцов рассказал, где хочет видеть Путина
Голосов: 601
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua