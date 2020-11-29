Назвали наиболее полезный молочный продукт

Еще одно преимущество сыра заключается в том, что он содержит полноценный белок, жизненно необходим организму человека. Фото: Pixabay

Для человеческого организма более полезным, чем молоко и другие молочные продукты являются сыр. Кандидат медицинских наук Константин Спахов объяснил, почему врачи так считают.

"Сыр полезнее молоко и молочные продукты - в нем практически нет лактозы, молочного сахара. В последние годы доказано, что этот сахар реально вреден ", - рассказал терапевт изданию "Аргументы и факты".

Еще одно преимущество сыра заключается в том, что он содержит полноценный белок, жизненно необходим организму человека. По словам врача, сыр является его самым богатым источником по сравнению с другими молочными продуктами.

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Но как же быть с тем, что сыр, помимо прочего, содержит много жира? Врач объяснил, что хотя это действительно так, жир из творога человеческое тело усваивает совершенно особым образом, поэтому даже с учетом свое жирности он продолжает оставаться полезным по сравнению с другой "молочкой".

"Сыр обладает особой матрицей, поэтому жир усваивается из него иначе, чем из молочных продуктов. Недавно в Ирландии было проведено исследование, показывающее, что сыр намного меньше повышает холестерин в крови, чем сливочное масло", - отметил Спахов.

Один из самых популярных в мире напитков оказался очень полезным для организма. В частности, он положительно влияет на работу мозга и сердца.