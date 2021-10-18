Назвали количество Covid-вакцинированных двумя дозами в Украине

В Украине двумя дозами Covid-вакцин прививали 6,4 млн человек. Эти граждане прошли полный курс вакцинации. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

В Украине две дозы вакцины от коронавируса получили 6,4 млн граждан. 7,9 млн человек иммунизировали одной дозой препарата.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин на пресс-конференции 18 октября, пишет Укринформ.

"Среди приоритетных групп вакцинированы по крайней мере одной дозой 82 процента медиков. Также одной дозой вакцинированы 81 процент педагогов и 95 процентов военнослужащих", - добавил Кузин.

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Отметил, что приоритетной группой, которая меньше всех вакцинирована, являются люди пожилого возраста. Одной дозой привили 23% из них или более 2 млн человек.

В Украине доступны более 14 млн доз различных вакцин. Каждый может выбрать одну из трех вакцин разного принципа действия, подчеркнул Кузин.

"Если вам не подходит одна, всегда есть выбор двух других", - сказал он, отметив, что вряд ли может быть, чтобы человек имел противопоказания ко всем трем имеющимся вакцинам в Украине.

Кабинет министров утвердил ужесточенные правила пассажирских перевозок на время карантина в регионах с желтым, оранжевым и красным уровнем эпидопасноти. Новые правила перевозок вступают в силу с 21 октября и будут касаться только межобластного транспорта. Для поездок между областями пассажирам нужен зеленый сертификат о вакцинации - две дозы вакцины или отрицательный ПЦР, или экспресс-тест, сделанный за 72 ч.