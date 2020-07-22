Назвали количество беременных женщин в Украине, заболевших коронавирусом

В Украине за период пандемии на коронавирус заболели 225 женщин. Фото: pixabay

225 беременных женщин в Украине заболели коронавирусом.

Это 0.4% от всех больных, рассказала заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

"Больше всего беременных заболело в Ровенской, Закарпатской, Киевской, Черновицкой, Волынской, Тернопольской областях и городе Киеве", - говорит она.

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Микичак утверждает, что по данным областных лабораторных центров, за 4 месяца пандемии госпитализировали 92 беременные женщины с диагнозом Covid-19, 6 находились в реанимации, 2 беременные женщины умерли.

"Одна смерть произошла в Ивано-Франковской области и одна - во Львовской", - говорит Микичак.

За сутки 21 июля в Украине обнаружили 829 новых случаев Covid-19, 16 человек умерли, выздоровели 973 человека из числа ранее больных. Статистику по состоянию на 9:00 в среду 22 июля сообщили в СНБО.