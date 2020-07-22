Больше всего больных Covid-19 за сутки обнаружили в Киеве и во Львовской области

Сообщили свежую статистику по коронавирусу. Фото: unsplash.com

За сутки 21 июля в Украине обнаружили 829 новых случаев Covid-19, 16 человек умерли, выздоровели 973 человека из числа ранее больных.

Статистика по состоянию на 9 часов утра среду 22 июля сообщили в СНБО.

Количество инфицированных с начала пандемии составила 60 995 человек, выздоровели - 33172, умерли от Covid-19 с начала пандемии 1534 человека. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 26289 человек, что на 160 меньше, чем днем ​​ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (132) и в Львовской области (124).

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В Киеве 7166 случаев заражения коронавируса, +132 в сутки. Умерших - 128 (+0), выздоровел 2521 человек, +66 в сутки.

В Киевской области всего 3359 случаев. За сутки обнаружили 28 новых больных. Выздоровели 2397, +90 в сутки. Умерли от Covid-19 с начала пандемии 59, за минувшие сутки летальных случаев не регистрировали.

Днем ранее, 21 июля, сообщалось о 673 новых случаях заболевания Covid-19, 20 июля - о 651 инфицированных; 19 июля было зафиксировано заболевание 731 людини.26 июня зафиксирован абсолютный антирекорд - 1109 новых заразившихся.