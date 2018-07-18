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среда, 18 июля 2018 14:57

Назвали, кого сердечная недостаточность убивает чаще

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Назвали, кого сердечная недостаточность убивает чаще
Сердечная недостаточность убивает чаще женщин Фото: dailymail.co.uk

Женщины чаще умирают от сердечной недостаточности, чем мужчины. Смерть от сердечной недостаточности составляет 35% от общей смертности из-за сердечно-сосудистые заболевания у женщин.

Об этом сообщает The Economic Times.

Ученые Оттавского университета в Канаде, проанализировали данные более 90 000 пациентов с диагнозом "сердечная недостаточность", из них - 47% женщины. Они чаще, чем мужчины, страдали от хронических заболеваний.

В них возникало состояние, когда мощность сердца слабее, чем это требуется для нормальной жизнедеятельности. Кровь проходит через сердце и тело с меньшей скоростью. В результате сердце не может перекачивать достаточно кислорода и питательных веществ для удовлетворения потребностей организма.

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В течение одного года после установления диагноза за сердечной недостаточности с более 90 000 пациентов умерло 16,8% женщин и 14,9% мужчин. Показатели госпитализации также были выше у женщин.

Минеральная вещества цинк и железо положительно влияет на когнитивные функции организма и эмоциональное состояние. К такому выводу пришли Линда Бирн и его коллеги из Университета Дикина.

Ученые проанализировали ряд исследований, где отслеживали как повышение потребления железа и цинка влияло на настроение и когнитивные функции у женщин в возрасте от 12 до 55 лет. Ученые зафиксировали положительный эффект цинка на память и эмоциональное состояние человека. Минирал содержится в мясе, морепродуктах, орехах и сухофруктах.

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