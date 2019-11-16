Назвали главную опасность секонд-хенда

В секонд-хенде люди часто цепляют одежные вши. Они живут не в теле, а на одежде и постели.
Прежде насекомые лезут под бюстгальтеры, трусы, манжеты и воротнички. Обходят скользкие ткани, так сползают. Хорошо крепятся на вещах из хлопка и льна.
Об этом рассказывает столичный дерматолог Игорь Мисливий.
"Больше всего паразиты кусают ночью. Утром печет все тело. Особенно на шее и под мышками. Питаются кровью. От чего по телу возникают высыпания подобные аллергической реакции. Чаще всего бывают на спине, шее, плечах, бедрах, талии и поясницы", - рассказывает врач.
Одежные вши имеют серо-желтое тело размером 2-5 мм. Передаются через поношенные вещи, лавочки в парке и сидения в транспорте.
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1. Укусы надо сразу обработать хозяйственным мылом.
2. Приложить марлевую повязку и уйти в больницу. Если разорвать в кровь, можно занести инфекцию.
3. Раны начинают гнить, кожа становится сероватая. Врач назначает кремы или мази.
4. Параллельно стоит постирать одежду при температуре 90 градусов. Погладить его и постель. Иначе удастся вывести взрослых насекомых, но останутся их яйца.
5. Они прочно прикреплены клейким секретом. Личинки вылупляются и греются у тела человека.
Сладости способствуют расширению сосудов, что может спасти от ишемической болезни сердца.
Медики отмечают, что малое количество углеводов может привести к негативному изменению стенок сосудов. Так они станут менее эластичными и более хрупкими, что увеличивает риск возникновения сосудистых, сердечных и мозговых патологий. Такие последствия могут быть для организма, когда есть полная и постоянная отсутствие углеводов в организме.
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