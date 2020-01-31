Назвали действенное средство от коронавируса за 20 гривен

Респиратор защищают от вируса лучше, чем маски Фото: radio.cz

Первыми заражаться коронавируса медики. Они должны быть снабжены специальными костюмами. Они есть в Украине, но их нет в каждой больнице.

Об этом рассказывает Юрий Жигарев, столичный инфекционист, кандидат медицинских наук.

"Это новый тяжелый острый респираторный синдром, от которого нет защиты. От него марлевые повязки не действенны. Лучше носить респираторы, хотя их нет в больницах. В интернете есть. Стоит срочно проводить тренинги по контролю и инфекционной безопасности. На них должны учить и как надевать респираторы. Их носят вместе с медицинскими очками, ведь вирус может попасть и через слизистые оболочки ", - говорит врач.

Сейчас ведутся разработки вакцины. Разработают и испытывают за несколько месяцев. Не стоит ждать ранее 2 месяцев. Даже если специалисты поймут всю природу коронавируса, не смогут быстро изобрести лечения. Противовирусных препаратов тоже нет.

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В областной инфекционной больнице находятся двое львовян, вернувшихся из Китая и имеют симптомы респираторных заболеваний. Их госпитализировали в специальные боксы, имеющих отдельные входы, соответствующую вытяжку, с доступом ограниченного круга лиц. 20-летний львовянин учился в Китае, но далеко от города Ухань. Другой 40-летний мужчина поехал в Китай в туристическую поездку, на остров Хайнянь, которую прервал и вернулся во Львов.