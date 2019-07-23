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Назвали действенное средство от комаров

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Назвали действенное средство от комаров
Комары боятся запаха лаванды Фото: lady.tochka.net

Комары не будут садиться на тело, если его опрыскать эфирным маслом лаванды или можжевельника. Или ее смешать с обычной маслом и намазать кожу.

1. Чтобы комары не залетали в комнату надо капнуть в аромалампу эвкалиптовое, еловое, кедровое или можжевеловое масло. У кого нет, масло можно капнуть на разогретую сковороду или свечу.

2. Или поставить на окне разрезанный лимон с бутонами пряной гвоздики.

3. Комаров легко отваживать сладким запахом. Они не переносят аромата ванили. Надо развести чайную ложку ванилина в стакане воды и смочить в растворе ватный тампон. Протереть кожу. Можно смешать чайную ложку ванилина, 50 г детского крема и втереть в кожу.

4. Для уменьшения зуда после укуса смазать его раствором соды. Смешать 1 ч. л. соды в стакане воды. Затем протереть соком лимона.

Пораженный участок можно мазать противовоспалительными мазями или разведенным водой уксусом. Это снимет зуд и покраснение.

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Исследователи из Австралии доказали, что три чашки кофе в день безопасные, кроме того, защищают от аритмии и инсульта.

В исследовании участвовало 228 465 человек. У людей, которые регулярно пьют кофе, вероятность мерцательной аритмии была снижена на 6%.

Автор: Екатерина Романчук
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