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среда, 26 мая 2021 14:33

Назвали Covid-симптомы, при которых необходима срочная госпитализация

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Назвали Covid-симптомы, при которых необходима срочная госпитализация
У пациентов с частым дыханием риск смерти увеличивался в 1,9-3,2 раза. Фото: pixabay.com

Низкий уровень кислорода в крови - сатурации - и частое дыхание являются теми симптомами коронавируса, при которых человеку необходима срочная госпитализация.

Ученые Вашингтонского университета США, изучили данные более 1 тыс. госпитализированных пациентов, пишет EurekAlert. У многих Covid-больных они обнаружили гипоксемию, то есть низкое содержание кислорода в крови на уровне 91% или ниже.

При этом наблюдалось также тахипноэ - ускоренное дыхание в пределах 23 и более дыхательных движений в минуту. Тогда как одышку или кашель обнаружили у значительно меньшего количества человек. У пациентов с гипоксемией при поступлении в больницу риск смерти был в 1,8-4 раза выше, чем у тех, у кого был нормальный показатель сатурации.

У пациентов с частым дыханием риск смерти увеличивался в 1,9-3,2 раза. В то же время другие симптомы, которые можно оценить самостоятельно: артериальное давление, температура тела или пульс - не были связаны с риском смерти.

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В Индии врачи обнаружили новый вид осложнений у Covid-больных пациентов. Так называемая "желтая плесень" вызывает полиорганную недостаточность и некроз тканей.

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