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понедельник, 23 ноября 2020 10:00

Назвали цену еще одной вакцины от Covid-19

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Назвали цену еще одной вакцины от Covid-19
Компания намерена произвести 20 млн доз вакцины до конца года. Фото: unsplash

Одна доза вакцины, разработанной американской компанией Moderna, будет стоить от $25 до $37.

Об этом заявил глава компании Стефан Бансель в комментарии немецкой газете Welt, передает "Экономическая правда".

"Это справедливая цена, учитывая стоимость лечения тяжелых пациентов для системы здравоохранения. Мы не заинтересованы в максимальной прибыли", - заявил он.

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Бансель также подтвердил, что компания намерена произвести 20 млн доз вакцины до конца года. По его словам, переговоры с Еврокомиссией о начале поставок близки к завершению, а до подписания соглашения осталось несколько дней.

Цена дозы вакцины Pfizer-BioNTech для ЕС составит $18,34. При закупке 200 млн доз сумма сделки составит $3,7 млрд, при закупке еще 100 млн доз - вырастет до $4,65 млрд.

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