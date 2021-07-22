Назвали болезнь, при которой вредно есть арбузы

Арбуз опасно есть при камнях в почках. Фото: dpss-ks.gov.ua

Вредно пить какао, крепкие кофе и чай. Они ухудшают состояние при камнях в почках. Эти напитки лучше заменить на шиповниковый и мятный чай. Их нужно пить две недели, а затем на такое же время сделать перерыв.

Под запретом субпродукты, копченая и жирная рыба, блюда со щавелем и арбузам. От этих продуктов камни могут сдвинуться с места, тогда уже без операции не обойтись.

Об этом рассказал Gazeta.ua Игорь Соловьев, столичный нефролог.

"Нет точного определения причины возникновения мочекаменной болезни. Два человека будут пить одинаковую воду, и есть те же продукты, но в одной появятся камни в почках. Некоторые сам" рожают "камни. Видел пациентов, у которых отходили камни, напоминающие финиковые косточки ", - пояснил врач.

Чтобы не пропустить начало формирования камней, надо сразу реагировать на ноющую боль в пояснице. Как только услышали хоть слабый, идти на УЗИ. Не надо ждать как подрастет, вызовет задержку мочи и воспаление почек.

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Если наелись арбузов и камни сдвинулись с места, надо делать ультразвуковое дробление камней.

В летнем сезоне одной из самых эффективных диет для похудения является арбузная. Этот продукт имеет мало калорий - в 100 г мякоти содержится примерно 25-45 ккал. Арбуз полезен для гипертоников. Но его не стоит много есть женщинам, склонным к гипотонии, которые худеют. Так они уменьшают калорийность рациона.