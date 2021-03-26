Назвали безопасные для беременных вакцины от коронавируса

Антитела передавались новорожденным. Фото: pixabay.com

Вакцины против коронавируса Pfizer и Moderna эффективны и безопасны для беременных.

Препараты также можно вводить женщинам, которые кормят грудью, пишет American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Во время исследования американских ученых 131 женщина получила одну из вакцин. 84 из них были беременны, а 31 кормила грудью.

Выяснилось, что уровень антител после вакцинации у беременных и кормящих женщин был таким же, как у 16 небеременных. Антитела передавались новорожденным. Об этом свидетельствуют их уровень в грудном молоке и плаценте.

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В Украине расширили красную зону карантинных ограничений. 25 марта в нее попали Николаевская и Черкасская области. Жесткие ограничения ввели уже в 11 регионах.