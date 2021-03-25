В Украине расширили красную зону карантина

Жесткие ограничения ввели уже в 11 регионах. Фото: pixabay.com

В Украине расширили красную зону карантинных ограничений. 25 марта в нее попали Николаевская и Черкасская области.

Жесткие ограничения ввели уже в 11 регионах, говорится на сайте Минздрава. Когда большинство областей окажутся в красной зоне, объявят общенациональный локдаун.

Жесткий карантин по правительственным распределением действует во Львовской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Черновицкой, Сумской, Одесской, Николаевской, Черкасской областях и в Киеве.

В красном регионе действуют такие же ограничения, какие были во время зимнего локдауна. Запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, кинотеатров, театров, школ, кроме детсадов и начальных классов. Также закрытыми будут продовольственные рынки, магазины, спортзалы, бассейны. Будут работать банки, АЗС, ветеринарные клиники и магазины, аптеки, а также продовольственные магазины.

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В Украине третий раз подряд зафиксировали рекорд по количеству смертей от коронавируса. За последние сутки умерли 362 пациента. Заболело рекордное количество украинцев - 16 669.