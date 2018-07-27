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воскресенье, 29 июля 2018 23:40

Назвали 5 самых распространенных болезней, которые дети цепляют в зоопарке

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Назвали 5 самых распространенных болезней, которые дети цепляют в зоопарке
Болезни из зоопарка: туберкулез и бешенство дети приносят чаще всего Фото: zoobaq.org

В зоопарке можно зарядиться не только хорошим настроением, но и подцепить немало болезней. Дети тянутся ко всему новому и родители этому рады. На самом деле нужно быть очень внимательными.

Бешенство

Для заражения не обязательно быть укушенным, ведь бешенство передается через слюну. Енот может лизнуть руку ребенка, которой она потом будет еду и потянет ее к себе в рот. После укуса человек редко обращается сразу в больницу, а решает дождаться признаков болезни. Тогда уже укушенного трудно спасти.

Это опасное заболевание чаще переносят собаки, еноты и лисы. Причиной является несвоевременная вакцинация животных. Мало кому делают ее ежегодно.

Глисты

Животные нередко подвергаются заражению гельминтозами. Самое справиться с ними детям. У них начинается желтуха, проблемы с суставами или нервной системой, желудочно-кишечного тракта.

Бруцеллез

Это тяжелая инфекция, которая поражает все системы организма. Наиболее заразны считаются козы, овцы, коровы и свиньи, которые есть в контактных зоопарках.

В большинстве случаев человек заражается через пищу, но также бруцеллез можно поступить через воздух. Особенно в опасности люди, которые на теле имеют небольшие раны, поэтому нельзя давать животное их облизывать. Победить эту болезнь могут только антибиотики. Часто из-за нее люди становятся инвалидности.

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Туберкулез

Туберкулезом можно заразиться не только от людей, но и от животных. Его бактерии отличаются живучестью. И случается так, что животные могли заразиться еще до того, как попали в зоопарк. Затем хранят на себе бактерии, а затем передают их другим.

Аллергия

Обычная аллергия доказывает даже до отека Квинке, который грозит смертельной опасностью. Поэтому нужно следить за состоянием ребенка во время общения с животными, а при первых признаках аллергии обращаться к врачу.

nashamama.com
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