Назвали 5 продуктов, которые ускоряют старение

 
Ексклюзивы
1/5
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1116
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1656
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
6 Просмотров: 846
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2520
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1494
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 468
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 837
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2304
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 324
Фото
Все фото
14
15
7
3
3
Елочные ярмарки: где и за сколько купить дерево
Елочные ярмарки: где и за сколько купить дерево
Показали эмоциональные фото мужчин, присутствующих на родах
Показали эмоциональные фото мужчин, присутствующих на родах
Одесский медуниверситет захватили
Одесский медуниверситет захватили
Опухоль размером с голову взрослого удалили новорожденной девочке
Опухоль размером с голову взрослого удалили новорожденной девочке
Лекарства, которые могут убить: разоблачили банду, поставляющую фальсифицированные препараты для онкобольных
Лекарства, которые могут убить: разоблачили банду, поставляющую фальсифицированные препараты для онкобольных
Видео
Все видео
Перешили сердце за 8 часов: девочке сделали уникальную операцию
Перешили сердце за 8 часов: девочке сделали уникальную операцию
В Украине зафиксировали новую вспышку сибирской язвы
В Украине зафиксировали новую вспышку сибирской язвы
Уникальная операция: украинские хирурги мужчине к сердцу подключили сумку с насосом
Уникальная операция: украинские хирурги мужчине к сердцу подключили сумку с насосом
Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
Назвали 5 лучших лечебных курортов Украины
Назвали 5 лучших лечебных курортов Украины
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1287
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2304
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1458
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2988
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 900
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
среда, 19 декабря 2018 03:28

Назвали 5 продуктов, которые ускоряют старение

  Комментировать
Назвали 5 продуктов, которые ускоряют старение
Фото із відкритих джерел.

Назвали пять самых вредных продуктов для вашего здоровья.

Эксперт в области здорового питания Боб Эй составил небольшой список продуктов питания, которые ускоряют процесс старения и заставляют выглядеть человека старше своих лет, пишет Healthy Style.

Наиболее опасными продуктами являются те, которые содержат большое количество углеводов с высоким гликемическим индексом. Они вызывают резкое повышение сахара в крови. Когда в организме человека происходит процесс расщепления сахара, то повреждается коллаген, который делает кожу упругой и гладкой.

Еще одним продуктом, вызывает преждевременное старение, является алкоголь. В умеренных количествах спиртные напитки, конечно, могут принести пользу, однако чрезмерное их употребление чревато не только потерей коллагена и эластичности кожи, а также появлением преждевременных морщин, отечности и общим обезвоживанием организма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Театр и кино защищают от депрессии

Агава - растение семейства спаржевых, которая часто используется при приготовлении фруктовых коктейлей вместо обычного сахара или добавляется в овсяную кашу для подслащивания. Специалист предупреждает, что в агаве содержится огромное количество фруктозы, что неблагоприятно сказывается на коллагены в коже. К тому же в печени фруктоза превращается в жир.

Преждевременное старение грозит и любителям фастфуда, поскольку большинство продуктов быстрого питания насыщенные трансжирами. Они становятся причиной закупорки кровеносных сосудов и артерий, из-за чего кожа выглядит старой.

Завершает список вредных продуктов "соленые мясные изделия". Такие как бекон, острая салями, папперони. В таких продуктах содержатся сульфиты и другие консерванты. В частности много соли, яаи в совокупности вызывает воспаление и покраснение кожи.

Спать рекомендуется на левом боку. Такое положение является идеальным для сердечно-сосудистой и дыхательной систем, идет на пользу иммунитету и органам пищеварения. Также препятствует лишнему давлению на мышцы шеи и спины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали 5 продуктов, которые ускоряют старение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
25
 Просмотров: 74074
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 41541
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
4
 Просмотров: 17891
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света Просмотров: 16263
Как выглядели киевляне в начале ХХ в. - подборка фото
Как выглядели киевляне в начале ХХ в. - подборка фото
11
 Просмотров: 13554
Здоровье
Театр и кино защищают от депрессии
Театр и кино защищают от депрессии Просмотров: 117
Супрун развеяла очередной миф относительно важного витамина
Супрун развеяла очередной миф относительно важного витамина Просмотров: 630
Будет тепло: как не мерзнуть зимой
Будет тепло: как не мерзнуть зимой Просмотров: 468
На какой стороне спать полезно для здоровья
На какой стороне спать полезно для здоровья Просмотров: 1413
Подтвердили еще одну смерть от гриппа
Подтвердили еще одну смерть от гриппа Просмотров: 198
Больше всего комментируют
44
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
10
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
6
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
5
Как изменились цены на продукты с начала года
4
Иерархов Московского патриархата уволили за участие в Объединительном соборе
Голосов: 321
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua