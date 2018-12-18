Назвали 5 продуктов, которые ускоряют старение

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Назвали пять самых вредных продуктов для вашего здоровья.

Эксперт в области здорового питания Боб Эй составил небольшой список продуктов питания, которые ускоряют процесс старения и заставляют выглядеть человека старше своих лет, пишет Healthy Style.

Наиболее опасными продуктами являются те, которые содержат большое количество углеводов с высоким гликемическим индексом. Они вызывают резкое повышение сахара в крови. Когда в организме человека происходит процесс расщепления сахара, то повреждается коллаген, который делает кожу упругой и гладкой.

Еще одним продуктом, вызывает преждевременное старение, является алкоголь. В умеренных количествах спиртные напитки, конечно, могут принести пользу, однако чрезмерное их употребление чревато не только потерей коллагена и эластичности кожи, а также появлением преждевременных морщин, отечности и общим обезвоживанием организма.

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Агава - растение семейства спаржевых, которая часто используется при приготовлении фруктовых коктейлей вместо обычного сахара или добавляется в овсяную кашу для подслащивания. Специалист предупреждает, что в агаве содержится огромное количество фруктозы, что неблагоприятно сказывается на коллагены в коже. К тому же в печени фруктоза превращается в жир.

Преждевременное старение грозит и любителям фастфуда, поскольку большинство продуктов быстрого питания насыщенные трансжирами. Они становятся причиной закупорки кровеносных сосудов и артерий, из-за чего кожа выглядит старой.

Завершает список вредных продуктов "соленые мясные изделия". Такие как бекон, острая салями, папперони. В таких продуктах содержатся сульфиты и другие консерванты. В частности много соли, яаи в совокупности вызывает воспаление и покраснение кожи.

Спать рекомендуется на левом боку. Такое положение является идеальным для сердечно-сосудистой и дыхательной систем, идет на пользу иммунитету и органам пищеварения. Также препятствует лишнему давлению на мышцы шеи и спины.