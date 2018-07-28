Назвали 3 вещи, которые больше всего портят зрение

К 2050 году около 5 млрд людей будут иметь проблемы со зрением. Фото: из открытых источников

Каждый современный человек должен особенно бережно относиться к глазам, поскольку он проводит большую часть жизни за монитором компьютера и смартфоном. Глаза подвергаются большому влиянию, пишет Opticclub.

Ученые прогнозируют, что к 2050 году около 5 млрд людей будут иметь проблемы со зрением именно через такие нагрузки.

Основой угрозой для глаз является чрезмерное время работы за компьютером. И несмотря на то, что современные дисплеи не угрожают опасными излучениями, глаза подвергаются сильному воздействию.

Дело в том, что сосредоточенные глаза, забывают моргать с нужной частотой. Это приводит к пересыханию слизистой оболочки и повышает утомляемость глаз. Уровень зрения может снизиться из-за отсутствия перерыва для глаз.

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Губительно на зрение влияет ультрафиолет. Солнечные лучи, солярий угрожают развитием преждевременной катаракты. УФ-лучи способны вызвать помутнение хрусталика глаза.

Игнорирование уже имеющейся проблемы, к примеру начальный степень близорукости, дальнозоркости и астигматизма, тоже не имеет положительного эффекта для зрения. Люди отказываются носить очки. А переутомление глаз вызывает еще большее снижение зрения.

Плохое настроение помогает повысить производительность на работе. К такому выводу ученые пришли, проведя наблюдения за 95 добровольцами. В рамках исследования подопытных разделили на 2 группы: интроверты и экстраверты. Положительное влияние подавленного эмоционального состояния на рабочий процесс обнаружили именно в последних.