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среда, 25 июля 2018 14:30

Ученые раскрыли секрет удачного рабочего дня

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Ученые раскрыли секрет удачного рабочего дня
Производительность труда напрямую зависит от эмоционального состояния. ФОТО: huffingtonpost.com

Плохое настроение помогает повысить производительность на работе. К такому выводу ученые пришли, понаблюдав за 95 добровольцами.

В рамках исследования подопытных разделили на 2 группы: интроверты и экстраверты. Положительное влияние подавленного эмоционального состояния на рабочий процесс обнаружили именно в последних. Пишет известное британское издание Dailymail.

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В ходе исследования выяснилось, что при плохом настроении экстравертам лучше дается выполнение поставленных перед ними задач. В интровертов при тех же условиях, наоборот, показатели производительности ухудшаются.

Ранее назвали идеальное время для пробуждения на работу. Ученые выяснили, что сэкономленные на сне минуты можно потратить на пользу своему здоровью, а именно уменьшить благодаря им риск возникновения сердечного приступа и других опасных для жизни состояний.

dailymail.co.uk
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