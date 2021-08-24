Научный прорыв: ученые открыли антитело, которое борется со всеми штаммами коронавируса

Ученые предполагают, что применение нового антитела позволит эффективно лечить больных коронавирус. Фото: pixabay

Антитело, которое может противостоять всем штаммам коронавируса, обнаружили ученые из Вашингтонского университета.

Ученые ввели фрагменты белкового шипа коронавируса в организм мышей, сообщает журнал Immunity.

От мышей смогли получить образцы 43 антител, которые распознают эти фрагменты. Ученые проверили способность этих антител защищать культуры клеток от заражения. Затем девять наиболее перспективных исследователи проверили на мышах.

Тогда исследователи отобрали два антитела, которые справлялись с задачей лучше и проверили их эффективность против альфа, бета, гамма, дельта, каппа и йота-штаммов коронавируса, а также нескольких пока безымянных. Одно из антител - SARS2-38 - оказалось эффективным против всех штаммов.

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Ученые предполагают, что применение нового антитела позволит эффективно лечить больных на коронавирус.

Три медицинских препарата тестирует Всемирная организация здравоохранения для лечения коронавируса. Препаратами артесунат, иматиниб и инфликсимаб уже лечат другие болезни.