Научный прорыв: ученые открыли антитело, которое борется со всеми штаммами коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 387
Украина может учить других демократии и толерантности
Украина может учить других демократии и толерантности
2 Просмотров: 189
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
3 Просмотров: 2511
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
"Есть три-пять лет": дипломат предупредил, когда война в Донбассе станет хронической
Просмотров: 720
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат
Просмотров: 279
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
ООН сможет реформировать только третья мировая – дипломат
Просмотров: 342
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Просмотров: 2304
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
Просмотров: 171
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Просмотров: 369
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 270
Фото
Все фото
9
24
14
5
4
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
&quot;Здесь вакцинируют по-человечески&quot; - как в Черкассах прививают от Covid-19
"Здесь вакцинируют по-человечески" - как в Черкассах прививают от Covid-19
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Видео
Все видео
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
В Киеве спасли маленькую француженку
В Киеве спасли маленькую француженку
Интервью
1/5
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 54
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1152
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 270
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1755
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 810
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
1 Просмотров: 441
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
вторник, 24 августа 2021 10:14

Научный прорыв: ученые открыли антитело, которое борется со всеми штаммами коронавируса

  Комментировать
Научный прорыв: ученые открыли антитело, которое борется со всеми штаммами коронавируса
Ученые предполагают, что применение нового антитела позволит эффективно лечить больных коронавирус. Фото: pixabay

Антитело, которое может противостоять всем штаммам коронавируса, обнаружили ученые из Вашингтонского университета.

Ученые ввели фрагменты белкового шипа коронавируса в организм мышей, сообщает журнал Immunity.

От мышей смогли получить образцы 43 антител, которые распознают эти фрагменты. Ученые проверили способность этих антител защищать культуры клеток от заражения. Затем девять наиболее перспективных исследователи проверили на мышах.

Тогда исследователи отобрали два антитела, которые справлялись с задачей лучше и проверили их эффективность против альфа, бета, гамма, дельта, каппа и йота-штаммов коронавируса, а также нескольких пока безымянных. Одно из антител - SARS2-38 - оказалось эффективным против всех штаммов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус удерживает позиции - статистика за последние сутки

Ученые предполагают, что применение нового антитела позволит эффективно лечить больных на коронавирус.

Три медицинских препарата тестирует Всемирная организация здравоохранения для лечения коронавируса. Препаратами артесунат, иматиниб и инфликсимаб уже лечат другие болезни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Научный прорыв: ученые открыли антитело, которое борется со всеми штаммами коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

В солнечной системе стало меньше на одну планету

Убийца 77 человек хотел попасть в тюрьму, а не в психбольницу

Украина стала независимой

Вулкан похоронили мегаполис на 20 тыс. жителей

Самое читаемое
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
 Просмотров: 15840
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
Гороскоп на 23-29 августа: для кого эта неделя станет самой прибыльной
 Просмотров: 10197
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
Девочка сумела бежать от похитителя, который держал ее в неволе более 8 лет
7
 Просмотров: 4563
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
Точное время смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера соседей
 Просмотров: 3024
Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются
Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются Просмотров: 2826
Здоровье
Сколько украинцев получили вакцину в День флага
Сколько украинцев получили вакцину в День флага Просмотров: 45
Коронавирус удерживает позиции - статистика за последние сутки
Коронавирус удерживает позиции - статистика за последние сутки Просмотров: 162
Диетолог рассказал, как часто можно есть продукты с пальмовым маслом
Диетолог рассказал, как часто можно есть продукты с пальмовым маслом
 Просмотров: 144
Достоверная и быстрая диагностика Covid-19 с первого дня заболевания
Достоверная и быстрая диагностика Covid-19 с первого дня заболевания Просмотров: 351
Украина получит 6,5 млн доз вакцин от коронавируса - Ляшко
Украина получит 6,5 млн доз вакцин от коронавируса - Ляшко Просмотров: 261
Больше всего комментируют
8
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
4
Кличко назвал инцидент с визитом Меркель демонстрацией властью мелочности и слабости во внешней политике
3
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
2
Украина может учить других демократии и толерантности
2
Верующие в Святой Софии поблагодарили Порошенко за Томос
Голосов: 200
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть