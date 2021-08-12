ВОЗ исследует три вида лекарств против коронавируса

Изучать препараты будут на платформе сети Solidarity PLUS. Фото: pixabay

Три медицинских препарата тестирует Всемирная организация здравоохранения для лечения коронавируса.

Препаратами артесунат, иматиниб и инфликсимаб уже лечат другие болезни, сообщили в организации.

"Артесунат, иматиниб и инфликсимаб выбраны независимой экспертной комиссией из-за их потенциала в снижении риска смерти у госпитализированных пациентов с коронавирусом", - написали в сообщении.

Артесунат, например, используют при тяжелых формах малярии, иматиниб - при некоторых формах рака, а инфликсимаб - при заболеваниях иммунной системы, таких как болезнь Крона и ревматоидный артрит.

Изучать препараты будут на платформе сети Solidarity PLUS, которая объединяет тысячи исследователей из более 600 больниц в 52 странах-членах ВОЗ. Тестировать лекарства будут на больных коронавирусом.

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"Поиск эффективных и доступных терапевтических средств для пациентов с Covid-19 остается насущной необходимостью. ВОЗ гордится тем, что возглавляет эти глобальные усилия", - заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус.

В Украине могут появиться новые таблетки от коронавируса американского производства. Они на третьем этапе клинических исследований. Украина зарезервировала 300 тыс. доз, но еще не оплатила их. Препарат окажет специфическое действие именно на коронавирус.