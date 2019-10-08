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вторник, 08 октября 2019 09:44

Нардепы хотят переименовать "молокосодержащий продукт"

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Нардепы хотят переименовать &quot;молокосодержащий продукт&quot;
Такие продукты будут стоять на отдельной полочке. Фото: sm-news.ru

В Верховной Раде хотят переименовать "сырный или молочный продукт", которые содержат растительные ингредиенты на "молокосодержащий продукт".

Объясняют, что первое название сбивает покупателей с толку, сообщает ТСН.

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Производители должны будут четко маркировать такую ​​продукцию соответствующей отметкой, а торговцы будут обязаны размещать ее на отдельной полке, чтобы не путать покупателей.

Люди употребляли молоко 6 тыс. лет назад, хотя тогда у всех была непереносимость лактозы.

Исследователи соскребали зубной налет из костей, найденных в Англии. Из него выделили компоненты и проанализировали их. В зубном налете семь человек ученые обнаружили молочный белок - бета-лактоглобулин.

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08
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