Нардепы хотят переименовать "молокосодержащий продукт"

В Верховной Раде хотят переименовать "сырный или молочный продукт", которые содержат растительные ингредиенты на "молокосодержащий продукт".
Объясняют, что первое название сбивает покупателей с толку, сообщает ТСН.
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Производители должны будут четко маркировать такую продукцию соответствующей отметкой, а торговцы будут обязаны размещать ее на отдельной полке, чтобы не путать покупателей.
Люди употребляли молоко 6 тыс. лет назад, хотя тогда у всех была непереносимость лактозы.
Исследователи соскребали зубной налет из костей, найденных в Англии. Из него выделили компоненты и проанализировали их. В зубном налете семь человек ученые обнаружили молочный белок - бета-лактоглобулин.
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