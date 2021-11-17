Наличие антител к коронавирусу не является основанием для отказа от вакцинации - Минздрав

Вакцинироваться нужно во всех случаях – Минздрав. Фото: Reuters

Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам коронавируса и не является основанием для отказа от вакцинации.

"Наличие антител к коронавирусу, который вызывает Covid-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни. Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации", – сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Пока неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты, потому что они долго не сохраняются. Никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы повторно не заболеть Covid-19 и не быть госпитализированным.

"Тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не ответит на вопрос, заболеет ли человек снова или как именно перенесет коронавирусную болезнь", - уточняют в министерстве.

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Китайская компания CanSino Biologics приступила к испытанию ингаляционной Covid-вакцины весной этого года. После того, как препарат попадает в легкие, он начинает стимулировать иммунитет слизистой органа. Это невозможно достичь во время внутримышечного введения инъекций.