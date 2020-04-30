Надежная эрекция: как не осрамиться в постели

Половой член перестает "работать" из-за проблем с сосудами. Фото: cosmo.ru

По статистике, проблемы с эрекцией знакомы практически каждому второму мужчине. Часто это случайные осечки, но еще чаще - сигналы большой неприятности.

Для того, чтобы половой член мужчины в нужное время и в нужном месте всегда был на высоте, необходима слаженная работа сосудистой, гормональной и нервной систем. Если хотя бы в одной из них есть нарушения, прийти в полную боевую готовность ему не удастся.

Проблемы с эрекцией чаще преследуют людей-интеллектуалов и эрудитов, как правило - горожан. Чем ниже уровень интеллекта, тем реже человек краснеет перед своей партнершей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приятный карантин: назвали 5 малоизвестных эрогенных зон у женщин

Еще часто проблемы с эрекцией у курильщиков. Никотин ухудшает кровоснабжение пениса, из-за чего половой член в нужный момент не может наполняться кровью. Всего 2 сигареты с высоким содержанием никотина способны испортить многообещающую ночь. Никотин имеет свойство накапливаться в организме.

Для налаживания работы пениса специальные приборы изучают особенности его кровоснабжения тп чувствительность нервных окончаний. Также стоит проверить достаточные уровни тестостерона. После этого назначают лечение.

Радикальные методы терапии - таблетки и операция - протезирование полового члена. У него имплантируют специальные структуры, обеспечивающие необходимую плотность члена при введении его во влагалище.

Менее травмирующих способом является метод локального отрицательного давления. На половой член надевают пластиковую банку с отрицательным давлением. Сосуды пениса искусственно наполняются кровью. Вакуумный эректор можно приобрести в аптеке и всегда иметь под рукой.

Одни люди не вылезают из постели, а другие им занимаются раз в месяц. Ученые нашли золотую середину секса. Они определили идеальное количество "раз" в год, соответственно возрасту пары.