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среда, 24 ноября 2021 18:17

На Волыни 20 тыс. доз Covid-вакцины пойдут в мусорник

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На Волыни 20 тыс. доз Covid-вакцины пойдут в мусорник
В 20 тыс. доз Covid-вакцины на Волыни истек срок годности. Ее утилизируют. Фото: pixabay.com

В Волынской области утилизируют 20 тыс. доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Ее срок годности истек 30 октября.

Об этом сообщила заместитель председателя Волынской ОГА Людмила Тимощук на брифинге 24 ноября.

Эту вакцину Украине передали как гуманитарную помощь из Европы. Также на Волыни остается неиспользованной вакцина, которая годится до 30 ноября, рассказала Тимощук.

"Есть приказ Минздрава, что эта вакцина хранится в регионах на складах до особого распоряжения", - сказала чиновница.

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Европейское агентство лекарственных средств приступило к ускоренному рассмотрению заявки индийской компании Novavax на регистрацию вакцины против Covid-19. Одобрение могут предоставить через несколько недель.

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24
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