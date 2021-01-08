На Рождество в Украине умерли 83 человека

На Рождество в Украине диагностировали 5676 новых случаев коронавирусной болезни. За этот день умерло 83 человека.
Об этом сообщил министр здоровья Максим Степанов в Facebook.
"5676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 января 2021 года. В частности, заболели 166 детей и 179 медработников", - написал он.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.
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Были госпитализированы 2402 человека. Выздоровели 5131.
6 января в Украине зафиксировали 8997 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. Днем ранее было 6911.
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