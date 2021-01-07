Новый штамм коронавируса может стать самым распространенным - ВОЗ

Новый штамм уже стал основным в Великобритании и распространяется в Дании. Фото: unsplash

Мутировавший вариант коронавируса может заменить другие штаммы в Европе и части Азии.

Его обнаружили в 22 европейских странах, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, пишет "РБК-Украина".

По словам Клюге, новый штамм уже стал основным в Великобритании и распространяется в Дании.

Он назвал текущую ситуацию переломным моментом в ходе пандемии, поскольку Европа столкнулась с проблемой роста количества заболевших и появлением новых штаммов вируса, вызывающих Covid-19.

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По его словам, надо сделать больше, чтобы справиться с тревожной ситуацией. Клюге убежден, что тестирование, карантин, изоляция и вакцинация сработают, если все будет принимать в этом участие.

В конце 2020-го в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01. Его обнаружили уже в 41 стране мира. Вирус на 74% заразнее за SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19.