В Украине резко выросло количество больных Covid-19

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8997 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. Днем ранее - 6 911.
По состоянию на 7 января заболели 227 детей и 385 медработников, сообщает Минздрав.
За минувшие сутки госпитализированы 2 567 человек. В течение этого времени произошло 148 летальных случаев, а смогли преодолеть болезнь 11 316 человек. Провели тест на наличие Covid-19 для 52 968 украинцев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве - 731, Одесской - 694, Харьковской - 599, Донецкой - 572 и Запорожской - 509 областях.
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Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 731 случай;
Винницкая область - 250 случаев;
Волынская область - 142 случая;
Днепропетровская область - 414 случаев;
Донецкая область - 572 случая;
Житомирская область - 463 случая;
Закарпатская область - 111 случаев;
Запорожская область - 509 случаев;
Ивано-Франковская область - 137 случаев;
Киевская область - 480 случаев;
Кировоградская область - 82 случая;
Луганская область - 331 случай;
Львовская область - 288 случаев;
Николаевская область - 411 случаев;
Одесская область - 694 случаев;
Полтавская область - 389 случаев;
Ровенская область - 326 случаев;
Сумская область - 505 случаев;
Тернопольская область - 198 случаев;
Харьковская область - 599 случаев;
Херсонская область - 147 случаев;
Хмельницкая область - 411 случаев;
Черкасская область - 233 случая;
Черновицкая область - 161 случай;
Черниговская область - 413 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Интернов будут привлекать к мероприятиям по противодействию коронавирусу. Приобщиться может студент, который подал письменное согласие в произвольной форме учреждению здравоохранения, где он проходит стажировку.
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