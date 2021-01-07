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четверг, 07 января 2021 09:26

В Украине резко выросло количество больных Covid-19

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В Украине резко выросло количество больных Covid-19
За сутки заболели 227 детей и 385 медработников. Фото: unsplash

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8997 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. Днем ранее - 6 911.

По состоянию на 7 января заболели 227 детей и 385 медработников, сообщает Минздрав.

За минувшие сутки госпитализированы 2 567 человек. В течение этого времени произошло 148 летальных случаев, а смогли преодолеть болезнь 11 316 человек. Провели тест на наличие Covid-19 для 52 968 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве - 731, Одесской - 694, Харьковской - 599, Донецкой - 572 и Запорожской - 509 областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 731 случай;

Винницкая область - 250 случаев;

Волынская область - 142 случая;

Днепропетровская область - 414 случаев;

Донецкая область - 572 случая;

Житомирская область - 463 случая;

Закарпатская область - 111 случаев;

Запорожская область - 509 случаев;

Ивано-Франковская область - 137 случаев;

Киевская область - 480 случаев;

Кировоградская область - 82 случая;

Луганская область - 331 случай;

Львовская область - 288 случаев;

Николаевская область - 411 случаев;

Одесская область - 694 случаев;

Полтавская область - 389 случаев;

Ровенская область - 326 случаев;

Сумская область - 505 случаев;

Тернопольская область - 198 случаев;

Харьковская область - 599 случаев;

Херсонская область - 147 случаев;

Хмельницкая область - 411 случаев;

Черкасская область - 233 случая;

Черновицкая область - 161 случай;

Черниговская область - 413 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Интернов будут привлекать к мероприятиям по противодействию коронавирусу. Приобщиться может студент, который подал письменное согласие в произвольной форме учреждению здравоохранения, где он проходит стажировку.

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