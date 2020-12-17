МЗ экстренно ищет деньги на вакцинацию

В министерстве в экстренном порядке ищут, где взять дополнительные средства, поскольку выделенной суммы недостаточно. Фото: pixabay

2,6 млрд грн 2021 года в Украине выделят на вакцины от коронавируса.

Нужно в 6 раз больше, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Для финансирования вакцинации имеем рассчитанную сумму, которую необходимо заложить в бюджет - это 15,1 миллиарда гривен, но в бюджете 2021 года на вакцинацию выделено 2,6 миллиарда гривен", - отметил глава Минздрава.

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В министерстве в экстренном порядке ищут, где взять дополнительные средства, поскольку выделенной суммы недостаточно.

"Провели соответствующие консультации с правительством, коллегами, и мы вышли на то, что мы можем аккумулировать на приобретение вакцин до 2,3 миллиарда гривен, это средства, например, за счет экономии лекарственных средств", - говорит Степанов.

По его словам, об указанных суммах идет речь, если рассчитывать, что "все граждане Украины должны иметь доступ к вакцине". 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках программы COVAX Украина планирует получить уже в феврале и для этого уже почти завершили всю работу с документами.

На 2021 год в государственном бюджете Украины создадут специальный фонд, деньги которого пойдут на финансирование вакцинации от коронавируса. Также деньги из этого фонда пойдут на повышение зарплат медикам, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Сниданок" на телеканале "1+1". По его словам, в госбюджете-2021 средства на борьбу с коронавирусом заложены отдельно по министерствам.