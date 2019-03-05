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Мужчина стал вторым в мире ВИЧ-позитивным, которому удалось излечиться

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Мужчина стал вторым в мире ВИЧ-позитивным, которому удалось излечиться
ВИЧ постепенно убивает иммунную систему, лишая организм способности бороться с инфекциями. ФОТО: thesun.co.uk

Пациенту одной из лондонских больниц удалось избавиться от ВИЧ. Мужчине провели пересадку стволовых клеток костного мозга от донора с редкой генетической мутацией, способствующей выработке в организме устойчивости против этой инфекции.

На сегодняшний день анализы на ВИЧ у пациента негативные, пишет известное британское издание TheSun.

"Там нет вируса, который можно было бы измерить. Мы ничего не обнаружили", — отметил профессор Равиндра Гупта, глава команды медиков, которые вели лечение выздоровевшего пациента.

Заразился вирусом иммунодефицита мужчина в 2003. Через 9 лет после этого у него обнаружили рак Ходжкина. Единственным шансом выжить была трансплантация. Донора с необходимой мутацией нашли только в 2016. В начале организм отторгал донорские клетки, однако в конце концов материал прижился. Через 18 месяцев после пересадки у мужчины развилась такая же мутация, как и в его донора. Вместе с тем возникла соответствующая ей устойчивость к ВИЧ.

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Аналогичную процедуру проводили в 1995 году американцу Тимоти Рэю Брауну, известному как "Берлинский пациент". До этого времени он был единственным ВИЧ-позитивным, которому удалось исцелиться. Рецидива инфекции у него не отмечается и по сей день.

Как отмечают врачи, успех в лечении "Лондонского пациента" не является поводом заявлять об окончательной победе над ВИЧ, ведь такое лечение не может быть доступным всем больным. Оно крайне дорогое, сложное и рискованное. Также очень проблемно найти донора с необходимой мутацией, который бы идеально подошел конкретному человеку.

ВИЧ — это вирус, атакующий иммунную систему и ослабляющий способность организма бороться с инфекциями и болезнями. В течение длительного времени после заражения может никак себя не проявлять. Знать о себе дает следующими симптомами: хроническая усталость, опухание гланд, боль в мышцах и суставах, появление не теле высыпаний, лихорадка, першение в горле.

СПИД является последней стадией ВИЧ-инфекции, при которой организм становится практически беззащитным. При условии своевременного лечения у большинства инфицированных ВИЧ не переходит в СПИД.

thesun.co.uk
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05
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