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суббота, 08 мая 2021 08:10

Мужчин тестостерон делает великодушными, а женщин – "стервами" – врач

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  Тестостерон заставляет честно и упорно работать ради повышения статуса
Тестостерон заставляет честно и упорно работать ради повышения статуса

Мужчины с повышенным уровнем тестостерона становятся щедрее и честнее. Об этом в Сети сообщил врач Андрей Беловешкин.

По мнению врача, любой человек, который имеет достаточно высокий уровень тестостерона, будет стремиться повысить свой статус.

Этот же гормон делает людей честнее, щедрее, что, пожалуй, и объясняет то, что среди мужчин много щедрых "душек", а среди женщин – "стерв", проявляющих жадность, критичность, придирчивость, которые могут быть направлены на повышение социального статуса.

Вндрей Беловешкин отметил, что среди пациентов, которым вводили тестостерон, менялся характер поведения. Во-первых, они готовы были честно и упорно работать ради повышения статуса. Во-вторых, становились более щедрыми.

Одновременно с этим у человека снижались уровень эмпатии и реакция на чужую критику. Это следствие того, что в мозге человека заложен интуитивный алгоритм действий, который потенциально способен привести к победе и повышению социального статуса: в действиях и выражениях появлялась уверенность, а страх подавлялся.

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Соответственно, люди с высоким уровнем тестостерона реже спокойно реагировали на справедливость: ощущая несправедливость, становились более агрессивными.

При этом, отметил врач, сама инъекция тестостерона не повышала агрессивность людей – агрессия, направленная на отстаивание справедливости и повышение статуса проявлялась, когда нужно было приступать к каким-либо действиям.

Обезжиренная диета для мужчин снижает тестостерон на 10-15%.

Диетологи из Университета Вустера в Великобритании провели исследование среди 206 добровольцев. Так выяснили, какая диета вредна для мужчин.

Результаты свидетельствуют, что им не стоит отказываться от пищи с высоким содержанием полезных жиров. Диета с их низким содержанием значительно снижает уровень тестостерона в организме - 10-15%. Вегетарианская диета снижает уровень этого важного гормона на 26%.

Во время диеты с низким содержанием жиров обычно едят цельнозерновые, нежирное мясо птицы, рыбу, фрукты, овощи и бобовые. Но мужчинам лучше употреблять жиры, которые содержатся в более калорийном мясе, орехах и молочных продуктах.

golos.ua
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Дата
08
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