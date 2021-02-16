Можно ли колоть вакцину во время заражения Covid-19? Отвечает иммунолог

Во время инфекционной болезни делать прививки не стоит. Фото: pixabay

Людям, страдающим коронавирусом, нельзя колоть вакцину.

И этого не следует делать тем, кто оправился от инфекции недавно, заявил иммунолог, кандидат биологических наук Борис Донской в ​​эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, любую прививку вообще нельзя делать, когда человек болеет чем-то.

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"Мы не знаем, ухудшит ли прививка состояние. Но проблема не в этом, а в том, что все дальнейшие плохие последствия вы спишете не на то, что у вас была болезнь, а на то, что вам сделали прививку. Таким образом просто будет 2 неизвестные, поэтому лучше не делать прививки, чтобы точно знать, что все симптомы - это ваша болезнь", - сказал иммунолог.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что прививки от коронавируса намерены делать и тем, кто уже переболел Covid-19, но им предложат на полгода отсрочить вакцинацию.